Bimbo di un anno rischia di soffocare mangiando una brioche, salvato in extremis

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Bimbo di un anno rischia di soffocare per una merendina. Ieri sera presso un’abitazione a Casaluce un bimbo di un anno, ha rischiato di morire soffocato a causa di una merendina. Il piccolo, dopo cena, stava mangiando una brioche quando il boccone gli si è fermato in gola. I genitori in preda al panico, hanno cominciato ad urlare, attirando l’attenzione dei vicini. Il piccolo diventato cianotico non respirava più. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa dove i medici hanno scongiurato il peggio.