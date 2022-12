Bimbo muore a 9 anni. “Veglia sui tuoi genitori”

Era ricoverato nell’ospedale Santobono di Napoli

REGIONALE – Dramma a Marigliano per la morte di un bimbo di 9 anni. Si chiamava Francesco Cerchiello ed era ricoverato nell’ospedale Santobono di Napoli. Le sue condizioni nelle ultime ore si sono aggravate. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia del Sacro Cuore a Marigliano. La notizia è stata resa nota dal sindaco Peppe Jossa: “E adesso che sei libero di volare arriva più in alto che puoi e da lassù veglia su mamma Katia e su papà Carmine Cerciello. Asciuga le lacrime dei tuoi compagni di classe del primo circolo didattico Siani e di tutti quelli che hanno il cuore spezzato per la tua scomparsa. Ciao, piccolo grande Francesco!”