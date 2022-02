Blitz all’alba nel mercato ortofrutticolo

SAN TAMMARO – Sopralluogo all’alba di oggi nel mercato ortofrutticolo di San Tammaro. Lo ha reso noto il sindaco Vincenzo D’Angelo: “Questa mattina alle 4 assieme al presidente del Consiglio Michele Graziano, al comandante della polizia municipale e al responsabile dell’area amministrativa abbiamo effettuato un sopralluogo al mercato ortofrutticolo“.

Tra gli scopi del blitz c’è quello di “Dimostrare la presenza costante delle istituzioni al fine di migliorare la struttura che rappresenta il volano dell’economia locale e al contempo sanzionare le irregolarità. Continueremo a tenere sotto controllo il mercato e le attività, in cantiere diversi progetti per l’area in cui abbiamo risolto il problema annoso degli allagamenti a causa delle radici degli alberi piantati anni fa che avevano avvolto e otturato la rete fognaria impedendo il corretto deflusso dell’acqua piovana“.

Nei giorni scorsi si sono conclusi gli interventi di manutenzione dell’area al fine di risolvere il problema degli allagamenti.