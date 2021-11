Blitz antidroga. Arrestata donna pusher

CASTEL VOLTURNO – In Castel Volturno, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 27enne del posto. La donna, a seguito di perquisizione personale prima e domiciliare poi è stata trovata in possesso di gr. 325 di marijuana, sequestrata. Lo stupefacente era suddiviso in dosi pronte per essere spacciate. Nel corso della perquisizione i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale vaio per il confezionamento dello stupefacente. La donna, arrestata è stata posta ai domiciliari.