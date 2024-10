Blitz antidroga in paese, controlli a tappeto

L’operazione è scattata alla prime luci dell’alba

CALVI RISORTA – Un’operazione dei carabinieri ha avuto luogo oggi, nelle prime ore dell’alba in via Napoli, nella frazione di Visciano a Calvi Risorta. I militari della locale stazione, coadiuvati dal nucleo cinofili, hanno avviato una serie di controlli mirati sul territorio, concentrandosi, in particolare, su un’abitazione . Seppur l’esito dell’operazione non è stato ancora divulgato la presenza dei cani antidroga è un chiaro segnale di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti