CASERTA. Blitz antidroga nella frazione. Trovato in casa con 150 grammi di hashish: arrestato 24enne

L’uomo è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

CASERTA – Trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish, arrestato. Il blitz è scattato nella zona ex 167 a Centurano dove i carabinieri hanno tratto in arresto J.S, 24 anni.

Fatta irruzione nell’abitazione dell’uomo i militari hanno eseguito una perquisizione, con l’ausilio dei cani dell’unità cinofila, trovando lo stupefacente.

Il 24enne è stato ristretto agli arresti domiciliari nella giornata di lunedì comparirà dinanzi al giudice per l’udienza di convalida del fermo.