Blitz dei carabinieri. Fermati due parcheggiatori del tribunale

AVERSA – Nella mattinata odierna, in Aversa, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia ha elevato contestazione amministrativa e contestuale ordine di allontanamento a carico di:

– un 25enne del luogo sorpreso in Piazza D. Cirillo, nelle adiacenze dell’omonimo liceo e del Palazzo di Giustizia, area questa sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana, ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo, è stato sanzionato dai medesimi militari dell’Arma per analoga violazione commessa la 1^ volta il 10 ottobre u.s..

– un 49enne del luogo sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in via Santa Maria a Piazza Strette nelle adiacenze del Palazzo di Giustizia, area questa sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana. L’uomo sarà deferito all’A.G. per recidiva nella condotta.