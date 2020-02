Blitz dei Carabinieri negli uffici della Regione Campania. Acquisiti diversi documenti. Inchiesta della Procura di S.MARIA C.V.

S.MARIA C.V. – Una visita lunga e attenta, finalizzata all’acquisizione di documenti fondamentali per la vita e il funzionamento di un ente complesso qual è la Regione Campania. Un gruppo di Carabinieri, su mandato della Procura della Repubblica di S.Maria C.V., ha chiesto e ovviamente ottenuto copia della Legge di Stabilità Regionale relativa all’anno 2020. Si tratta di un incartamento voluminoso, complesso, ma che evidentemente rappresenta il punto di partenza del lavoro di verifica e di valutazione che i magistrati di S.Maria C.V. stanno compiendo, appuntando la loro attenzione su due emendamenti in particolare, entrambi presentati da un consigliere della maggioranza appartenente a un gruppo civico.

Altro non emerge dalle strette maglie poste a presidio del riserbo assoluto osservato da magistrati e inquirenti. Si tratta di una notizia importante, che forniamo in esclusiva e che continueremo a seguire, dato che a maggior ragione diventa per noi interessante in quanto l’azione penale è stata attivata da una delle due Procure della nostra provincia.