Blitz dei carabinieri. Sequestrata una pianta di marijuana ad un parente dei “pecurari”

ARIENZO – Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Arienzo, guidati dal maresciallo Arnaldo Marino, con il supporto delle unità cinofile, hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione della frazione Capodiconca di Arienzo.

Nel mirino il 26enne Vincenzo Crisci, imparentato in modo stretto con la famiglia dei Massaro alias ‘e pecurari, originari di San Felice centro.

In casa non è stata trovata droga ma una pianta di canapa alta 120 metri, sequestrata. Per Vincenzo Crisci, è scattata la denuncia a piede libero.