Casa di riposo per anziani abusiva, scatta la chiusura immediata

MONDRAGONE – Struttura priva di autorizzazioni necessarie, scatta la chiusura immediata. A seguito di un blitz dei carabinieri dei Nas di Caserta. Il Comune di Mondragone ha emesso un’ordinanza per la chiusura immediata della casa di cura “Salute Italia“, in via Domitiana. La struttura, che ospita anziani, è risultata priva delle necessarie autorizzazioni per operare come casa di cura socio-sanitaria.

Dai controlli è emerso che la società titolare, con sede legale a Calvizzano, aveva ottenuto solo l’autorizzazione per la gestione di un’attività alberghiera, ma non aveva mai richiesto permessi per l’attività di ricovero per anziani.

L’ordinanza dirigenziale numero 146 del 10 settembre 2024 ordina la cessazione immediata dell’attività e avverte il legale rappresentante della società che contro il provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.