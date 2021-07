Blitz dei Nas negli ambulatori di salute mentale. Nei guai responsabile di una residenza sanitaria di MONDRAGONE

REGIONALE/MONDRAGONE – A conclusione di accertamenti i Nas hanno eseguito il sequestro penale dell’ambulatorio di salute mentale del Comune di Cervinara (Av), in quanto non provvisto di autorizzazione sanitaria all’esercizio, nonche’ risultato carente dei minimi requisiti igienico – sanitari. L’ispezione ha consentito inoltre di rinvenire 9 confezioni di farmaci scadute di validita’. Presso ulteriori 3 strutture per l’erogazione di servizi psichiatrici, ubicate nei Comuni di Solofra (Av), Scafati (Sa) e Cava dei Tirreni (Sa) sono state accertate carenze igienico strutturali ed organizzative quali l’assenza di sistemi per la richiesta di assistenza nei posti letto, malfunzionamenti degli impianti di illuminazione, inidoneita’ delle stanze riservate all’isolamento dei degenti Covid-19, frigoriferi per la custodia dei farmaci guasti o privi di sistemi per la rilevazione della temperatura, presenza di umidita’ diffusa. A Caserta il responsabile di una Residenza Sanitaria per disabili psichici di Mondragone, gestita dall’Asl di Caserta, e’ stato deferito per aver detenuto una bombola di ossigeno, da utilizzare in caso di emergenza, risultata scaduta di validita’ nel novembre 2020.