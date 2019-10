Blitz della Municipale, chiusa salumeria

CASTEL VOLTURNO– Durante un sopralluogo, gli agenti della polizia municipale di Castel Volturno hanno accertato che una nota salumeria sita in viale Gramsci era stata aperta senza alcuna autorizzazione, in particolare in assenza della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività: “in assoluta violazione e spregio della normativa specifica del settore degli esercizi commerciali e che nel caso di specie si configura lo svolgimento di una attività abusiva”.

L’ente ne ha dunque ordinato la chiusura ad horas. Qualora l’ordinanza non venga osservata, i titolari saranno denunciati all’autorità giudiziaira e il comune potrà procedere alla chiusura coatta del punto vendita.

I proprietari hanno 60 giorni di tempo per ricorrere al Tar della Campania.