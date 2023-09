Blitz della polizia: chiuso ristorante sul litorale domizio

CASTEL VOLTURNO – Non solo quanto raccontato nel primo articolo (CLICCA E LEGGI) . Per quanto riguarda l’operazione ad “Alto Impatto” sul territorio della provincia di Caserta, epicentro dell’operazione di polizia Castel Volturno e il “litorale Domizio, altre attività hanno riguardato controlli di polizia amministrativa che hanno consentito di procedere alla chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di agibilità e a sanzionare 2 attività commerciali che esercitavano privi di licenza.

La Guardia di Finanza, nell’ambito delle verifiche di competenza, ha contestato a datori di lavoro l’impiego di 6 lavoratori “in nero” e segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un soggetto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

A margine dell’operazione, sono state emesse dal Questore di Caserta 8 misure di prevenzione, di cui 3 fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali, ed è stata proposta l’applicazione di una sorveglianza speciale.