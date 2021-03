LUSCIANO – Chiuso il ristorante di via Pastore a Lusciano dove, nei giorni scorsi, sono stati trovati 32 professionisti (tra medici, commercialisti e avvocati) a ballare in violazione di ogni norma anti-Covid. A firmare l’ordinanza il responsabile comunale che ha ordinato la chiusura del ristorante per 5 giorni.