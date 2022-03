Blitz della Polizia nei locali della Movida

CASERTA/AVERSA/SANTA MARIA CAPUA VETERE/ SESSA AURUNCA – Il Questore della provincia di Caserta ha disposto, nelle serate dell’11 e 12 marzo u.s., la prosecuzione di servizi del controllo del territorio nel centro cittadino di Caserta e nella provincia, in particolare, nei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, finalizzati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite in relazione al fenomeno della “movida” del fine settimana.

Ai predetti servizi, coordinati da Funzionari della Polizia di Stato, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, impegnati negli ambiti operativi di specifica competenza.

Tra i risultati della mirata attività, volta a garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, si annoverano numerosi controlli: nello specifico, sono state identificate circa 500 persone, di cui numerose con precedenti di polizia, controllati oltre centocinquanta veicoli e contestate oltre 60 violazioni al codice della strada, anche con sequestro di automezzi.

Inoltre, sono stati controllati esercizi pubblici, molti dei quali sanzionati per diverse irregolarità accertate, nel dettaglio, per somministrazione di bevande alcoliche a minori, per diffusione di musica senza il previsto nulla osta di impatto acustico e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel corso della cennata attività di prevenzione e contrasto di reati, sono state contravvenzionate 2 persone intente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo in questo centro storico e avviate anche le previste procedure per l’adozione del Daspo Urbano nei confronti degli stessi.