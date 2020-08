Blitz di Ferragosto nei lidi. Controlli anti Covid e lavoro nero, chiuso uno stabilimento

LITORALE – Ferragosto di lavoro per il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta (NIL) – lo Speciale Reparto dell’Arma in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro – a tutela del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Coronavirus e al contrasto del lavoro irregolare, nonché alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lvo n. 81/08).

Nel periodo – dal 14 – 15 e 16 Agosto 2020 – i militari del NIL, unitamente al personale del Comando Provinciale Carabinieri e Ispettori del Lavoro, a conclusione di servizi programmati a livello nazionale, hanno effettuato una serie di verifiche nelle località balneari del litorale Domizio.

Sono stati ispezionati n. 8 stabilimenti balneari di cui n. 7 sono risultati irregolari in materia di lavoro.

In particolare, a 4 delle stesse attività è stato contestato l’omessa attuazione del protocollo anti Covid-19 e in merito sono state elevate altrettante sanzioni amministrative per un importo di euro 1.600,00.

Nel complesso, è stata verificata la posizione di n. n. 33 lavoratori di cui n. 3 sono risultati “in nero”.

Ad uno dei stabilimenti balneari si è provveduto all’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in violazione all’art. 14 del D.lvo 81/08.

Infine, sono 3 i soggetti deferiti all’A.G. competente per le violazioni alle norme antinfortunistiche.



Nel complesso sono state contestate sanzioni amministrative e penali ammontanti a 36.000,00 euro circa.