Blitz Interforze a CAPUA: 101mila euro di sanzioni e 2 attività sequestrate

CAPUA – I contrasti dell’Esercito Italiano, insieme alle Forze dell’Ordine, hanno effettuato nuovi controlli per gli illeciti ambientali nel comune di Capua dove sono state sequestrate 2 attività commerciali a cui sono state comminate complessivamente 101.800 euro di sanzioni amministrative, 16 persone identificate (di cui 2 denunciate e 5 sanzionate), 3.400 metri di aree sequestrate, 900 Mc di rifiuti sequestrati. Dieci gli equipaggi che sono stati impiegati per un totale di 23 uomini messi in campo congiuntamente dall’Esercito Italiano su base 8 Reggimento Bersaglieri, Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, Carabinieri Forestali di Caserta, Polizia Metropolitana di Napoli, Guardia di Finanza di Capua, ICQRF Ispettorato Centrale Repressione Frodi Alimentari dell’Italia meridionale ed Arpac.