Blitz interforze in due comuni del Casertano: chiusa falegnameria abusiva

PARETE/ORTA DI ATELLA – Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), secondo le direttive stabilite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi” ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nei comuni di Parete e Orta di Atella.

Le attività di controllo e la ricerca informativa degli obbiettivi vedono impiegato l’assetto Raven (droni dell’Esercito italiano specializzati nella ricerca informativa) con sorvoli aerei a supporto delle attività operative sul terreno nell’individuare aree destinate a sversamenti illeciti e possibili attività riconducibili. A tal proposito gli obbiettivi, segnalati in fase di coordinamento in seguito ad un’analisi delle immagini per il completamento delle informazioni, hanno portato al conseguimento di risultati operativi.

Nella giornata del 27 settembre, equipaggi dell’Esercito Italiano congiuntamente a pattuglie della Polizia Municipale di Parete e Orta d’Atella, effettuavano posti di controllo su strada nei rispettivi comuni. In particolare ad Orta d’Atella 14 persone sono state identificate (di cui 4 sanzionate), 14 veicoli controllati. Effettuate inoltre multe per un totale di 1000 euro. Nella mattinata del 28 settembre, invece, nel comune di Parete un equipaggio dell’Esercito Italiano congiuntamente ad una pattuglia della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli presso una falegnameria risultata abusiva, identificato 3 persone (di cui una denunciata) e sequestrato 650 mq di area. In seguito hanno effettuato controlli su aree di sversamento rifiuti, al termine delle quali sono state comminate sanzioni per un totale di 600 euro.