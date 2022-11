Blitz interforze: sequestrato un immobile abusivo

Scoperta anche una mega discarica

LUSCIANO – Sequestrato un immobile abusivo e scoperta una discarica piena di rifiuti. Questo il bilancio dell’operazione portata avanti nell’ambito del progetto ‘Action Day’ per la Terra dei Fuochi. A guidare le operazioni l’Esercito del terzo Reggimento Rgt Bersaglieri di Teulada (città della Sardegna) con ì carabinieri di Lusciano e la polizia municipale guidata dalla comandante Nunzia Della Gatta (con la collaborazione degli agenti Cacace e Lavitola). La casa abusiva è stata sequestrata in via Borsellino a Lusciano mentre in via Falcone, a pochi metri dall’Asse mediano, sono scattati i sigilli per la discarica a cielo aperto. Ovviamente sono scattati i sequestri con i proprietari delle aree che sono stati denunciati e la notizia di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica. Nel caso della discarica stiamo parlando di un terreno di oltre 1000 metri quadrati che è stato individuato grazie anche alla conoscenza del territorio da parte delle forze dell’ordine che tutti i giorni provano a riportare un po’ di normalità sul territorio. I controlli ‘Terra dei Fuochi’ hanno proprio lo scopo di ‘abbattere’ l’abusivismo e di combattere lo sversamento di rifiuti.