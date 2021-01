SPARANISE – Paura a Sparanise nel pomeriggio in una palazzina di Corso Matteotti. Una famiglia è scesa in strada, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco perchè spaventata dal non riuscire più a chiudere la bombola di gas, a servizio di una stufa. I pompieri hanno chiuso il volantino di erogazione, mettendo in sicurezza la bombola. La famiglia poco dopo è rientrata in casa.