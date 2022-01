Boom di contagi a MONDRAGONE. +162 nuovi positivi in un solo giorno

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Boom di contagi in un solo giorno sul Litorale Domizio. A Mondragone si sono registrati +162 nuovi positivi per cui il numero dei malati Covid sale a 536, mentre a Castel Volturno si sono registrati +159 nuovi positivi ed il numero dei malati Covid sale a 979. Una impennata prevedibile, ma di certo non immaginavamo con questi numeri, dopo le feste natalizie in cui amici e parenti si sono concessi dei momenti di normalità visto quanto sta accadendo da due anni a questa parte per colpa della pandemia. Quando purtroppo si adottano atteggiamenti superficiali il conto da pagare diventa alto.