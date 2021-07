BOSS IN GONNELLA. Felicia Ligato al 41 bis a L’Aquila, unica donna casertana

PIGNATARO MAGGIORE (tp) – Felicia Ligato 30 anni, è l’unica donna casertana detenuta al 41bis da circa un anno. Reclusa nel carcere de L’Aquila dopo la condanna a 16 anni in abbreviato per associazione camorristica, estorsione e droga. Fu arrestata tre anni fa insieme al fratello Antonio Raffaele condannato a 18 anni di carcere per gli stessi reati detenuto lo stesso al 41 bis. Il padre Raffaele Ligato è detenuto al 41 bis ad opera per l’ergastolo ricevuto per il delitto Imposimato. L’unico della famiglia completamente libero è Pietro Ligato.