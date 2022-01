PIEDIMONTE MATESE – E’ di 14 ferito il bilancio, al momento, dei feriti in tutta la Campania per la notte di Capodanno. Nove quelli che si sono registrati tra Napoli e provincia, tre quelli soccorsi in ospedali della provincia di Salerno, uno ad Avellino ed uno nella nostra provincia. A Piedimonte Matese un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito al naso dopo l’esplosione di un petardo. E’ stato accompagnato in ospedale per essere medicato: le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti.