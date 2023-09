Brindisi di mezzanotte per il compleanno dell’amica e poi lanciano la bottiglia contro auto in sosta

L’inciviltà regna sovrana tra giovani e meno giovani.

SAN PRISCO. Festeggiano il compleanno di una ragazza nella villetta Bambinopoli del paese e poi uno di loro lancia la bottiglia, orma vuota, di spumante, nel vicino condominio, colpendo, fortunatamente, solo un’auto in sosta.

E’ accaduto nella serata di ieri a San Prisco ed a raccontare l’episodio è proprio il proprietario dell’auto colpita. “Il colpevole in questione si chiama Matteo – scrive su Facebook – e lo so perché i suoi amici gli hanno ripetutamente intimato a gran voce di non buttarla questa benedetta bottiglia. Inutile dire che si sono subito dileguati. Vigili e carabinieri sono stati più volte notificati dell’inciviltà che regna nella villetta a causa di questi delinquenti. Spero dunque che questo post arrivi ai genitori di Matteo e che loro prendano provvedimenti prima che questo deficiente rimbecillito faccia male a qualcuno”.