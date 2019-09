CASTEL VOLTURNO – E’ divampato un incendio in un ex deposito di materiale ferroso sequestrato. Siamo in zona Mazzafarro a Castel Volturno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mondragone.

L’area è stata sempre destinata all’accumulo di rifiuti di ogni genere ed era stata sottoposta a sigilli nel 2007. I piromani si sono introdotti all’interno con facilità, dato che il cancello era forzato.