Brutta sorpresa. Spesa di Natale rubata dopo un tamponamento

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Erano da poco passate le 22 di ieri sera, quando un uomo a bordo di una Fiat Punto ha infranto il finestrino di una Lancia Y coinvolta in un tamponamento con un’altra auto. Il bandito ha portato via la borsa lasciata sul sedile anteriore del passeggero ed alcune buste della spesa. Il ladro ha agito in maniera fulminea, mentre le due donne stavano risolvendo il tamponamento tramite “constatazione amichevole”. E’ stato impossibile identificare il malvivente. La donna derubata ha allertato poi i soccorsi. E’ accaduto tra via Napoli e la traversa di via Santaniello.