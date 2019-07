Brutto incidente a CAPUA. Si sente male al volante e travolge un pedone. 38enne ricoverato in ospedale

CAPUA – Un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida della propria auto e stava attraversando via Fuori Porta Roma. L’automobilista ha travolto Antonio C., 38 anni di Capua che, in quel momento, stava attraversando la strada. Il guidatore ha perso i sensi, travolgendo il 38enne che è finito sull’asfalto.

I passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto è arrivato il 118. Il pedone è stato trasportato nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ricoverato in serie condizioni.