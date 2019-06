Brutto incidente all’alba per una coppia di fidanzati. Lui è grave

SAN FELICE A CANCELLO – Ieri notte alle 4 del mattino si è verificato un incidente lungo la Nazionale Appia a Paolisi. Una Toyota Auris che viaggiava in direzione Montesarchio è uscita di strada ed è finita contro un muro di cemento di un’abitazione. Due fidanzati E.Izzo, 22anni di Montesarchio, N. Cioffi, 20 anni della frazione Cave di San Felice sono stati estratti dalle lamiere. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza in ospedale ed è stato intubato al Rummo di Benevento. La ragazza invece ha riportato delle contusioni.