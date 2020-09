Brutto incidente lungo la Provinciale. Automobilista si ribalta con la sua Fiat 500

LUSCIANO/AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Paura nella serata di ieri, per un automobilista che è stato protagonista di un brutto incidente lungo la Provinciale 335 direzione Caserta nei pressi dell’uscita Aversa Sud – Lusciano. La sua Fiat 500, che viaggiava è sbandata, ha urtato un guardrail e si è ribaltata sulla carreggiata. Fortunatamente per lui in quel momento non stava sopraggiungendo alcun altro veicolo. L’uomo, che ha subito gravi lesioni, è stato trasportato dal personale sanitario del 118 al Pronto Soccorso più vicino, non sarebbe in pericolo di vita, pare, sul posto è giunta anche una volante delle forze dell’ordine per i rilievi e la viabilità delle auto in transito lungo la trafficata strada. Per garantire la circolazione fino alla rimozione del veicolo, il traffico è stato incanalato sulla corsia d’emergenza.