CASERTA – Sulla A30 Caserta-Salerno, tra Nola ed il bivio con la A1 Milano-Napoli, verso Caserta, ci sono 8 km di coda in aumento per un incidente tra 2 camion avvenuto all’altezza del km 1.

Il traffico scorre in terza corsia.



Al traffico proveniente dalla A16 Napoli-Canosa e da Salerno si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa e poi la A1 in direzione Roma.Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.