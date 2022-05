Bufale al macello. Zinzi e Grimaldi all’unisono: stop al piano di eradicazione, tuteliamo l’immagine della nostra mozzarella

Brucellosi bufalina, il centrodestra del Consiglio regionale torna all’attacco e chiede interventi urgenti in materia di difesa del patrimonio bufalino della provincia di Caserta. Gli interventi di Zinzi e Grimaldi

CASERTA Brucellosi bufalina, il centrodestra del Consiglio regionale torna all’attacco e chiede interventi urgenti in materia di difesa del patrimonio bufalino della provincia di Caserta. Intervenendo in aula il consigliere Gianpiero Zinzi, che ha presentato una mozione, insieme ad Annarita Patriarca, Severino Nappi, Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi e Michele Schiano di Visconti, ha sollecitato la sospensione del piano della Regione, stigmatizzando che un’altissima percentuale di capi bufalini risulta negativo agli esami post mortem e le carni sono poi destinate al libero consumo. “Dobbiamo aprire una discussione – ha detto ancora Zinzi – una discussione che e’ un atto di responsabilita'” mentre per il consigliere Massimo Grimaldi “se l’emergenza non trova soluzione anche l’immagine di un prodotto particolare, come la mozzarella, ne potra’ risentire”.