Buone notizie per le future mamme dell’ospedale di MARCIANISE: i papà potranno entrare in sala parto e in reparto. ECCO COME 22 Aprile 2022 - 18:21

MARCIANISE – Buone notizie per le partorienti dell’ospedale di Marcianise, a cui è stata ridata la possibilità di avere i papà al loro fianco durante il parto e per 45 minuti al giorno durante la degenza. Una nota dell’Asl Caserta diramata oggi, che pubblichiamo integralmente di seguito, ne chiarisce le condizioni: