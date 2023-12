Cade con la bici in un burrone: corsa in ospedale per un ciclista

Stava facendo rientro a termine di una sessione di allenamento quando …

ORTA DI ATELLA – Disavventura, ieri sera, per un ciclista 44enne coinvoltosi apprestava a raggiungere la sua abitazione.

L’uomo era in sella alla sua bici, quando in via Fausto Coppi ne ha perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento, ed è finito fuori strada precipitando in un burrone. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa per gli accertamenti del caso.