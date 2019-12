FOGGIA – Aveva 54 anni l’operaio proveniente dalla provincia di Caserta, morto oggi mentre operava su un cantiere nella zona del foggiano. non è ancora chiaro il motivo per cui l’uomo è scivolato da un altezza di 10 mq, finendo al suolo. Trasportato d’urgenza all’ospedale di San Giovanni Rotondo, per lui non c’è stato nulla da fare