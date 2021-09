Cade dalla bici per colpa di una buca sull’asfalto. Avvocatessa si rompe 3 denti

CASERTA – Incidente a causa di una buca, lunedì mattina, a Gaeta, in provincia di Latina. Si è verificato in via Serapide, vedendo una donna che procedeva in bici rovinare in terra dopo essere incappata in un avvallamento nella sede stradale. Un pericolo non segnalato.

Non una semplice caduta, per la malcapitata, un’avvocatessa di Caserta: secondo le ricostruzioni, infatti, nel violento impatto con l’asfalto la professionista ha riportato la rottura di tre denti, oltre che una profonda lesione a un labbro.