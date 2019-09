CASAL DI PRINCIPE – D.A, 60 anni circa, residente a Casal di Principe sabato è precipitato dal’altezza di circa tre metri, cadendo da un’impalcatura. E’ successo in via Difesa di Casale. Scattato l’allarme, l’uomo è stato portato nell’ospedale Moscati di Aversa, dov’è giunto in gravi condizioni. La prognosi è riservata.