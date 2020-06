Cade in casa e resta ferito, ma i sanitari non riescono a spostarlo. Intervengono anche i vigili del fuoco

SESSA AURUNCA – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per soccorrere un uomo, rimasto ferito dopo una rovinosa caduta nella tavernetta di casa. Rimasto bloccato e dolorante, ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Ma gli stessi sanitari, giunti all’abitazione di Carano di Sessa Aurunca, hanno dovuto chiedere il supporto dei caschi rossi, poiché la stazza dell’uomo è superiore alla media e non riuscivano a trasportare il ferito. Grazie al supporto dei pompieri, infine, l’uomo è stato accompagnato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.