Cade in un canale di Venezia, salvato da un alpino casertano in libera uscita

Un giovane volontario effettivo al 7° reggimento alpini di Belluno si è reso protagonista di un evento particolarmente meritorio qualche giorno fa mentre si trovava in libera uscita nella città di Dolo, in provincia di Venezia.

Mauro Aito, caporal maggiore, 29 anni della provincia di Caserta, non ha esitato a prodigarsi per prestare soccorso ad una persona caduta in un canale ed in seria difficoltà.

“Ho notato un gruppo di persone vicino una fermata dell’autobus particolarmente agitate – ha affermato con tono deciso il militare – mi sono messo a disposizione e mi sono fatto aiutare da queste persone, che mi hanno tenuto per le caviglie, a calarmi nel canale e sono riuscito ad afferrare l’uomo, dopo vari tentativi, e tirarlo sull’argine. Poi sono arrivati i soccorsi. Ho semplicemente fatto quello che ogni cittadino dovrebbe fare in questi casi”.