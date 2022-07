Cade sul basolato e resta ferita. Comune citato in giudizio

MADDALONI – Il Comune di Maddaloni è stato citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace, per una caduta in strada. Una donna ha riferito che l’8 ottobre 2020, alle 11.45 passeggiava in via Roma, quando, all’altezza di un supermercato, è caduta mentre attraversava la strada. E’ inciampata, a sua detta, nel basolato. Lamentava diversi dolori e fu soccorsa da un’ambulanza che la condusse in ospedale a Caserta. Le fu diagnosticata una “lussazione anteroinferiore della testa omerale con frattura distacco del tronchite a destra” con prognosi di 10-12 giorni, applicazione di un tutor ed altri giorni di riposo, esami e cure mediche. La donna presenta postumi di invaidità permeanente da danno biologico, oltre all’inabilità totale e parziale.