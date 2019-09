MARCIANISE – Si è verificato un incidente nel parcheggio del centro commerciale Campania. Due fidanzati di Portici sono stati portati in ospedale a Maddaloni dopo un incidente consumato nell’area, davanti al negozio Centro Convenienza. I due, che viaggiavano a bordo di un Honda Sh, sono caduti dal mezzo, probabilmente dopo un urto. Sono rimasti feriti, non in modo grave. Sono stati sottoposti ad accertamenti.