CAIAZZO. Muore a soli 57 anni il figlio di “Mastu” Mario. Era un finanziere

Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova in questi momenti, anche se non si è direttamente coinvolti. Un anno di pandemia ci ha posto di fronte a scene terribili e il pensiero va a chi è rimasto qui con il suo dolore ma anche a chi, è finito, da solo, in un letto d’ospedale.

Ci sarebbe tanto da dire per ricordarci che, nonostante la comprensibile stanchezza, non possiamo allentare la presa e correre il rischio di fare risalire i contagi in modo preoccupante. La Campania, almeno per la prossima settimana, è rimasta in zona gialla, nonostante l’indice Rt sia da zona arancione: nel nostro piccolo, facciamo in modo di rimanerci il più a lungo possibile.