Cala il buio, arrivano i ladri. E’ allarme nella frazione

Nel mirino dei balordi anche abitazioni chiaramente disabitate. Sul posto i carabinieri di Capua

TEANO (redazione cronaca TEANOCE.IT – [email protected]) – Ancora una notte di paura e di furti tentati o riusciti a Teano. Stavolta l’incubo è toccato ai residenti delle frazioni Versano e Santa Maria Versano, raggiungibile dall’incrocio di Borgonuovo, sulla via per Caianello.

Pare che stavolta si trattasse di una sola banda di malviventi che ha seminato il panico nelle frazioni, prendendo di mira almeno tre abitazioni. I furti, commessi con il favore delle tenebre, hanno messo in allarme l’intera comunità.

Qualcuno ha fatto in tempo a chiamare i carabinieri. Sul luogo dei fatti sono giunti i militari dell’Arma della Compagnia di Capua che hanno avviato le indagini, ma al momento non ci sono ancora tracce dei responsabili. Rabbia e sconcerto tra le vittime, che hanno visto portare via oggetti di valore e ricordi di una vita. Incredibile a dirsi ma pare che sia state visitate anche abitazione chiaramente disabitate.