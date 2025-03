Calci, schiaffi, sputi e una sedia contro l’anziana madre, poi minaccia i familiari: “Vi brucio l’auto”, ARRESTATO 33ENNE

L’episodio è emerso dopo la denuncia presentata dalla madre alcuni giorni fa

SAN CIPRIANO D’AVERSA – I militari dell’Arma hanno fermato un uomo di 33 anni residente a San Cipriano d’Aversa, responsabile di una serie di episodi di aggressione ai danni della propria famiglia. Il soggetto, identificato con le iniziali G.C., si sarebbe reso protagonista di una progressiva intensificazione di atti violenti nei confronti dei suoi parenti più stretti: padre, madre e fratello.

L’episodio è emerso dopo la denuncia presentata dalla madre alcuni giorni fa. La donna ha raccontato di essere stata vittima di comportamenti brutali da parte del figlio, tra cui calci alle gambe, schiaffi, sputi e strattonamenti per i capelli. In un’occasione, il 33enne avrebbe addirittura afferrato una sedia dal soggiorno e l’avrebbe scagliata contro la madre.

Nonostante l’esposto l’uomo avrebbe cercato di rientrare nell’abitazione con il pretesto di recuperare effetti personali. Tuttavia, una volta dentro, avrebbe ripreso con le minacce e gli atteggiamenti aggressivi, pronunciando frasi intimidatorie come “vi faccio fuori, vi spezzo le gambe, vi sfascio la testa e vi do fuoco alla macchina”. Secondo quanto riportato, avrebbe anche impugnato una bottiglia di vetro per incutere timore. Il fratello, oggetto di minacce affinché non chiamasse i carabinieri, ha comunque deciso di segnalare la situazione.

Il giorno successivo, il 33enne sarebbe tornato e, con la scusa di non avere un posto dove dormire, si sarebbe introdotto nell’auto del padre con l’intenzione di passarvi la notte. A seguito di una nuova segnalazione per un violento alterco familiare, gli agenti di polizia sono intervenuti. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e registrato ulteriori denunce, hanno proceduto all’arresto dell’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto, disponendo per il 33enne la misura degli arresti domiciliari.