Calci, sputi e insulti contro Luca Abete. L’inviato torna nel casertano dal “mago” Valentino

Il pseudo sensitivo continua a proporre rituali al costo di 4mila euro (stavolta per rendere impotente un uomo)

SAN PRISCO – Questa sera a Striscia la notizia Luca Abete torna da una vecchia conoscenza: il “mago” Valentino, pseudo sensitivo della provincia di Caserta, che già nel servizio trasmesso lo scorso maggio dichiarava di poter eliminare gli effetti nocivi delle tossicodipendenze al costo di quasi 4mila euro, da pagare rigorosamente sulla Postepay intestata alla suocera deceduta nel 2021. Già in quell’occasione, intercettato dall’inviato, la situazione era degenerata velocemente e il “mago” si era scagliato contro Abete e due operatori, a cui aveva cercato di sottrarre le telecamere. Purtroppo, a distanza di pochi mesi, la troupe del tg satirico documenta che la situazione non è cambiata. E nemmeno il tariffario. Infatti, interpellato da un’attrice, il “mago” chiede ancora 4mila euro (3.960 euro per l’esattezza) per un rituale di coppia che, a suo dire, renderebbe impotente un uomo. E quando Luca Abete si palesa per chiedere spiegazioni, riceve calci, sputi e insulti dal “mago” Valentino, che poi si dà alla fuga in auto.