Calcio a 5 femminile. L’ASD Futsal Cremisi di TEANO batte il Miranda al primo turno di Coppia Italia Nazionale

TEANO (Pietro De Biasio) Con una formazione motivata e agguerrita, l’ASD Futsal Cremisi Sidicina si è presentata al Palasport di Isernia per affrontare il Miranda nella fase nazionale della Coppa Italia di Serie C. Le ragazze di mister Gliottone non lasciano scampo alle volenterose calcettiste del Miranda che a tratti, hanno anche cercato di impensierire la retroguardia sidicina. Ma alla fine ha prevalso la determinazione e un gioco più fluido della Futsal Sidicina per il concretizzarsi di questo punteggio positivo.

Il risultato finisce 4-1 per il team di Gliottone che si comporta da grande squadra qual è. Tutte le reti nella prima frazione di gioco: doppietta di Salemme, Di Rienzo e Nuzzo. Le molisane vanno a segno con Moscatiello. Finisce il match con la Futsal un poco rammaricata per il risultato che non corrisponde alla cronaca fedele del gioco espresso nel rettangolo verde: una squadra organizzata in campo e che mostra di stare bene fisicamente con le sue calcettiste che non perdono mai occasione per mettere in difficoltà le avversarie. Le vincitrici della Coppa Campania torneranno in campo mercoledì prossimo alle ore 21 a Capua quando affronteranno la compagine chietina Es Chieti guidata da mister Maione.