Calcio a 5 femminile. L’ASD Futsal Sidicina Cremisi fuori dalla Coppa Italia. Battuta dall’ES Chieti

TEANO (Pietro De Biasio) È terminata l’avventura in Coppa Italia dell’ASD Futsal Sidicina Cremisi. Le ragazze di coach Pamela Gliottone non sono riuscite a strappare il pass per gli ottavi lasciando all’ES Chieti c5 il prosieguo della competizione. La formazione sidicina avrebbe meritato anche qualcosa in più ma non è riuscita a trovare la via del successo, al cospetto di un’ES Chieti compatta che ha saputo contenere l’offensiva delle avversarie ed imporsi con un netto 6-2. A bersaglio per la Futsal Sidicina nella partita decisiva per passare alle Final Eight che si è disputata al Palazzetto dello sport di Capua, Salemme e Nuzzo. Le neroverdi di coach Maione invece sono andate a rete con la tripletta di Di Rienzo, Nobilio, Malatesta e Brattelli. Le ragazze della Futsal ci hanno messo il cuore, sicuramente dispiace perdere ma l’ambiente può ritenersi comunque soddisfatto. Si chiude dunque la strada che avrebbe potuto portare tra le prime otto con la Futsal Sidicina che se vuole continuare nella corsa promozione deve provare nell’impresa di rimontare la capolista Progetto Sarno oppure vincere prima i play off regionali.