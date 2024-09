Calcio Eccellenza: netta vittoria del Real Guglionesi contro la Boys Vairano.

La squadra di mister Mennella ha superato nettamente gli ospiti 4-0 con le reti di Tarquini, Marino (doppietta) e Saetta.

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza Girone unico Molise, il Real Guglionesi ha messo in scena una prestazione convincente, superando tra le mura amiche la Boys Vairano con un netto 4-0. Una vittoria che consolida le ambizioni della squadra di mister Ciro Mennella. Il match ha avuto un avvio equilibrato, con i rossoblù che hanno dimostrato di poter tenere testa ai padroni di casa, mettendo in campo una buona organizzazione e creando alcune occasioni.

Tuttavia, la svolta è arrivata a soli due minuti dalla fine del primo tempo, quando il Real Guglionesi è riuscito a sbloccare il punteggio con un gol che ha scosso i ragazzi agli ordini di mister Scalera. Nella ripresa, la Boys Vairano ha tentato di reagire, ma il raddoppio dei padroni di casa ha segnato un punto di non ritorno. Con un gioco incisivo e determinato, il Real Giuglionesi ha approfittato delle incertezze avversarie, segnando due gol in rapida successione sul finire della seconda frazione di gioco. Al termine della partita, i marcatori sono stati Alessandro Tarquini, una doppietta di Niccolò Marino e Andrea Saetta, tutti autori di una prestazione sopra le righe.

Al termine del match, il presidente Thomas Scalera ha commentato la sconfitta con una visione positiva: «Oggi non è arrivato il risultato che volevamo, ma noi abbiamo un chiaro obiettivo: fare calcio per i ragazzi del posto. Abbiamo schierato in campo Lorenzo Geremia, classe 2007, ed Ettore Barattiero del 2008. Possiamo cadere più e più volte, ma siamo certi che questa è la strada giusta». La Boys Vairano ora dovrà rimanere unita e concentrata per affrontare le prossime sfide. La strada è ancora lunga, e il campionato può riservare emozioni e sorprese.