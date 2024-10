Calcio Eccellenza, Sessana sconfitta 4-0, Afragolese sempre più in vetta

Al «Galasso» i gialloblù non fanno l’impresa e sono poco incisivi. La squadra di mister Ciaramella si impone con le reti di Di Fiore, Longo, Di Paola e Nocerino.

SESSA AURUNCA / AFRAGOLA (Pietro De Biasio) – La Sessana di mister Gennaro Illiano incassa la seconda sconfitta consecutiva, perdendo in casa contro l’Afragolese, una delle tre capolista del girone A del Campionato di Eccellenza. Il match, disputato al «Galasso», termina con un netto 0-4, confermando il percorso impeccabile della squadra di mister Andrea Ciaramella, che mantiene il punteggio pieno dopo cinque giornate. La partita inizia subito con ritmo elevato. Al 9° minuto, Francesco

si fa notare con un’azione personale, saltando tre avversari gialloblù e servendo un traversone per. Tuttavia, l’estremo difensore gialloblùsi supera e devia in angolo. Il corner porta al gol: al 10°,cambia gioco e serve Simonetti, il quale, con un perfetto traversone, trova la testa di. Il giovane attaccante segna, sbloccando sia il punteggio che la propria stagione.

L’Afragolese, in vantaggio, controlla il gioco e gestisce le operazioni in attacco, mantenendo la Sessana sotto pressione. All’inizio della ripresa, la Sessana si fa pericolosa con due occasioni: prima Calone viene fermato da un grande intervento di Domenico Puca.Palla rimessa al centro ed è Mariano D’Abronzo che stavolta mette alto. Sul capovolgimento di fronte, filtrante di Alessandro Grieco ad imbeccare Fabio Longo, Scolavino in uscita chiude bene. La situazione si complica per i padroni di casa al 21° minuto, quando Luigi Pollio viene espulso per un fallo su Longo, lasciando la Sessana in dieci.

L’Afragolese sfrutta la superiorità numerica e, al 28°, un lancio illuminante di Nicola Leone consente a Longo di segnare con un delizioso pallonetto, portando il punteggio sul 0-2. Longo raggiunge così il traguardo dei 50 gol con la maglia rossoblù, diventando il miglior marcatore della storia del club. Non si ferma qui l’Afragolese: al 34°, Antonio Di Paola mette il lucchetto sulla partita con un tiro a giro che si infila nel palo lontano, portando il risultato sul 0-3. La partita si conclude in bellezza per gli ospiti. Al 49°, un calcio d’angolo di Di Paola viene trasformato in gol da Vittorio Nocerino, che completa il poker rossoblù e ritrova la rete personale. La Sessana deve ora riflettere su una prestazione sottotono e su una classifica che si complica. Dall’altra parte, l’Afragolese può sorridere, continuando il suo cammino in questo campionato.