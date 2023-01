SAN NICOLA LA STRADA – Genitori della scuola Plesso Speranzas della Media De Filippo sul piede di guerra perché i termosifoni non funzionano. I rappresentanti si sono rivolti al sindaco Marotta per poter chiedere di risolvere il problema che persiste da tempo. La caldaia non funziona e gli stessi termosifoni dovrebbero essere sostituiti perché pieni di ruggine