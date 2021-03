Nasconde crack e cocaina in un calzino: ARRESTATO 30ENNE DI MADDALONI

MADDALONI – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissioni di reati in materia di sostanze stupefacenti hanno proceduto, in via Starzalunga di quel centro, all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di P.F. cl. 1991, del luogo.

I militari dell’Arma a seguito del controllo dell’uomo che viaggiava a bordo dell’autovettura in uso, atteso il suo fare sospetto hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultato nel condotto di areazione dell’autovettura, un calzino in cotone con all’interno due involucri in cellophane sottovuoto, risultati contenere gr. 3 di cocaina e gr. 7 di crack.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

P.F. è accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.